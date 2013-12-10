Дві третини протестувальників вийшли на мітинг через розгін Євромайдану - опитування

70% учасників акції громадянського протесту вийшли на Майдан Незалежності через жорстоке побиття учасників Євромайдану 30 листопада і лише 5% - на заклик опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна, презентуючи результати соціологічного дослідження.

За її словами, “серед мотивів, що спонукали людей вийти на Майдан, трьома найбільш поширеними виявилися: жорстоке побиття демонстрантів на Майдані в ніч на 30 листопада (70%), відмова Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом (53,5%) та прагнення змінити життя в Україні (50%), достатньо вираженим виявилися також прагнення змінити владу в Україні (39%). Заклики опозиції були стимулом для 5% учасників і стільки ж вийшло на Майдан, прагнучи помститися владі за все, що вона коїть”.

Респонденти вказали свої головні вимоги до влади.

«Звільнення заарештованих учасників Майдану та припинення репресій — 58%, відставка уряду — 51%, відставка Віктора Януковича і проведення дострокових президентських виборів — 49,5%», - сказала Бекешкіна.

За її словами, дещо більше половини учасників Майдану (51%) згодні з пропозицією провести круглий стіл за участі представників влади, опозиції та громадських лідерів за посередництва міжнародних організацій.

Також опитування показало, що 74% респондентів готові припинити акцію лише у разі виконання усіх вимог Майдану. Розчарування у лідерах змусить піти 7,5% людей, репресії — 6% і холод — 2%.

Крім того, за даними дослідження, в акції Майдані Незалежності бере участь однакова кількість киян і приїжджих, 20% учасників Майдану - з Півдня та Сходу України. Абсолютна більшість учасників Майдану — 92% - не є членами жодної партії, громадської організації чи руху. Членами партії є тільки 4%.

У соціально-демографічній структурі учасників Майдану чоловіків 56%, жінок відповідно 44%, середній вік учасників Майдану - 36 років.

За освітнім рівнем на Майдані переважають люди з вищою освітою (64%), з середньою та середньою спеціальною — 22%, не мають вищої освіти — 13%, мають неповну середню – менш як 1%.

Опитування учасників акції, що триває на Майдані Незалежності, проводилось 7 і 8 грудня 2013 року Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” та Київським міжнародним інститутом соціології. Усього було опитано 1037 респондентів (375 — 7 грудня і 662 — 8 грудня) за методикою, яка забезпечувала випадкову вибірку учасників Майдану.

Як повідомляв УНІАН, у Києві та інших регіонах України з 21 листопада тривають акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали Євромайдан у центрі Києва. Ця силова акція викликала великий суспільний резонанс. 1 грудня в столиці пройшов мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей.

Акції протесту тривають.

Опозиція висунула владі ряд вимог: покарати винних у побитті громадян 30 листопада і 1 грудня, порушити кримінальну справу щодо міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, відправити у відставку уряд Миколи Азарова, провести дострокові парламентські і президентські вибори, звільнити всіх політичних в’язнів.