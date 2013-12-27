Азаров обіцяє регіонам виплатити зарплати, пенсії і соцвиплати до 30 грудня

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook під час спілкування з користувачами.

«Наприкінці цього тижня нам вдалося сконцентрувати і направити у регіони великі суми з виплати заробітних плат, пенсій, стипендій, соціальних виплат. Висувалося завдання - до 30-го числа закрити всі проблеми, які існують у цьому напрямку», - відзначив прем'єр.

Азаров закликав повідомляти уряд про факти невиконання цих зобов'язань.

«Тобто ми маємо знати про те, де траплятимуться окремі факти невиплат. Щоб ми могли до 30 числа їх виправити. Ми також маємо сконцентрувати великий обсяг грошей для того, щоб з 1 січня, з перших днів нового року виплачувати пенсії, тоді як практично велика частина країни буде на новорічних канікулах. Отже, я сподіваюся, що наші пенсіонери також не матимуть проблем у новому році», - відзначив глава уряду.