Офіційний курс НБУ на 30 грудня
18:57, 27 грудня 2013Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Офіційний курс от НБУ на 30 грудня / Фото : zn.ua
Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 30 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 27 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1104.1530 (на 27 грудня – 1093.7621)
10 RUR – 2.4497 (на 27 грудня – 2.4465)
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