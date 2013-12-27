Офіційний курс НБУ на 30 грудня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 30 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 27 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1104.1530 (на 27 грудня – 1093.7621) 10 RUR – 2.4497 (на 27 грудня – 2.4465) Всі курси валют на 30 грудня.

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