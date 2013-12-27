Офіційний курс НБУ на 30 грудня

18:57, 27 грудня 2013
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Офіційний курс от НБУ на 30 грудня / Фото : zn.ua

Відповідно до інформації офіційного сайту Національного банку України, на 30 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 27 грудня – 799.3000)

100 EUR – 1104.1530 (на 27 грудня – 1093.7621)

10 RUR – 2.4497 (на 27 грудня – 2.4465)

Всі курси валют на 30 грудня. 

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