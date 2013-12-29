Мітинг опозиції перемістився від Межигір’я до помешкання Медведчука

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень мітингувальників гупають ногами у ворота та паркан меведчукового помешкання і вигукують «Медведчук – кремлівська шестірка».

Правоохоронців по периметру та із зовнішнього боку помешкання не видно.

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Наразі біля будинку Медведчука зібралося близько сотні автомобілів та кілька сотень мітингувальників. Проте люди продовжують прибувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу президентської резиденції відбувся мітинг за участю лідерів опозиції Олега Тягнибока, Віталія Кличка і Арсенія Яценюка.

На ньому зазначалося, що коли Янукович не виконає вимог Майдану, то мітинг під Межигір’ям буде постійно діючим.