На мітингу біля Межигір’я лідери опозиції закликають добиватися дострокових виборів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема Кличко закликав мітингувальників добиватися дострокових президентських виборів, а Тягнибок, показуючи на дорожній знак «Тупик через 300 метрів», де розташована президентська резиденція, заявив: «До перемоги нам лишилося 300 метрів».

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В свою чергу Яценюк наголосив, якщо Янукович не виконає вимог Майдану, то тоді мітинг під Межигір’ям буде постійно діючим.