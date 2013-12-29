На мітингу біля Межигір’я лідери опозиції закликають добиватися дострокових виборів
15:39, 29 грудня 2013Політика
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На мітингу біля Межигір’я виступають лідери опозиції Олег Тягнибок, Віталій Кличко і Арсеній Яценюк.
Яценюк заявив, що мітинг біля Межигір’я може стати постійно діючим
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема Кличко закликав мітингувальників добиватися дострокових президентських виборів, а Тягнибок, показуючи на дорожній знак «Тупик через 300 метрів», де розташована президентська резиденція, заявив: «До перемоги нам лишилося 300 метрів».
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В свою чергу Яценюк наголосив, якщо Янукович не виконає вимог Майдану, то тоді мітинг під Межигір’ям буде постійно діючим.
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