Мітингувальники пошкодили ворота Медведчука і поїхали у Кончу Заспу до Азарова
18:10, 29 грудня 2013Політика
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Учасники Євромайдану та Автомайдану, влаштувавши акцію біля помешкання Віктора Медведчука, розташованого за 5 кілометрів від президентської резиденції «Межигір’я», пошкодили ворота та обписали паркан.
Фото : Валерії Кондратової
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники спочатку били ногами у ворота, а потім їм вдалося відігнути нижню частину металевих воріт. Від подальшого руйнування воріт мітингувальників стримали народні депутати.
Залишивши написи на паркані: «Медведчук – гнида», «Палаци – дітям», мітингувальники влаштували салют.
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Після цього учасники Автомайдану вирушили на Кончу Заспу до помешкання прем’єр-міністра Миколи Азарова.
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