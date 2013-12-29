Мітингувальники пошкодили ворота Медведчука і поїхали у Кончу Заспу до Азарова

18:10, 29 грудня 2013
Політика
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Учасники Євромайдану та Автомайдану, влаштувавши акцію біля помешкання Віктора Медведчука, розташованого за 5 кілометрів від президентської резиденції «Межигір’я», пошкодили ворота та обписали паркан.

Фото : Валерії Кондратової

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники спочатку били ногами у ворота, а потім їм вдалося відігнути нижню частину металевих воріт. Від подальшого руйнування воріт мітингувальників стримали народні депутати. 

Залишивши написи на паркані: «Медведчук – гнида», «Палаци – дітям», мітингувальники влаштували салют.

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Після цього учасники Автомайдану вирушили на Кончу Заспу до помешкання прем’єр-міністра Миколи Азарова.

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