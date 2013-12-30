У Чернігові депутатів просять "захищати інтереси громади, а не суддів, прокурорів і міліціонерів"

Як передає кореспондент УНІАН, її учасниками є громадські активісти та представники місцевого Євромайдану.

Вони тримають плакати з гаслами "Нас били – Ви мовчали", "Не пробачимо 30.11". Учасники акції критикують позицію Чернігівської міської ради, яка за місяць не прийняла рішення про своє ставлення до подій на столичному Майдані 30 листопада, коли відбулося побиття студентів підрозділами "Беркуту". Промовці вказують, що інші міські ради в Україні зібралися на позачергові сесії, а в Чернігові депутати не спромоглися назбирати 17 підписів, щоб провести позачергове засідання.

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"Ми – представники громади, і ви повинні захищати наші інтереси, а не інтереси суддів, прокурорів та міліціонерів", - звернувся до депутатів, які заходять до будівлі міської ради, один з учасників акції. Також прозвучала пропозиція до представників Партії регіонів відмовитися від партійних квитків, "щоб не ганьбити громаду".