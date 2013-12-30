У Чернігові на Євромайдані залишився один намет

Про це УНІАН повідомив керівник обласної організації ВО ”Свобода” Костянтин Лубенцов.

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За його словами, цей крок погоджено з політичними партнерами. Прийнято рішення залишити один намет, в якому розташуються приймальні народних депутатів від опозиції. ”Ми входимо до організації ”Майдан”, тому вирішили залишити один намет, де всі знаходитимемося, будемо чергувати і проводити зустрічі”, - сказав Лубенцов.

Також він додав, що рішення схвалено задля економії також – ”ми всі розуміємо, що це затяжна війна, і ресурсу може не вистачити”.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня керівник обласної організації ВО ”Батьківщина” Олександр Кодола заявив, що у Чернігові Євромайдан не планує згортати свою діяльність, хіба що вечірні мітинги будуть не щоденними, а тричі на тиждень.

22 і 24 листопада у Чернігові громадські організації провели акції на підтримку євроінтеграційного курсу країни та вимагали підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 23 листопада учасники акції встановили намет і оголосили акцію безстроковою.

25 листопада у Чернігові близько 12.00 державні виконавці разом з представниками комунальних служб за підтримки міліції знесли Євромайдан, розташований у сквері імені Попудренка, поблизу Красної площі.

Відповідне рішення прийняв Чернігівський окружний адміністративний суд за поданням міської влади. Влада мотивувала позов тим, що на її адресу надійшло повідомлення міського УМВС, у якому зазначено, що міліція не може забезпечити безпеку громадян та громадський порядок у місці проведення заходу. Суд заборонив встановлювати малі архітектурні конструкції у сквері Попудренка та прилеглих до центру вулицях до 7 січня включно.

2 грудня у Чернігові було створено обласний штаб національного спротиву, до складу якого увійшли представники обласних осередків ВО ”Батьківщина”, ВО ”Свобода”, партії ”УДАР”, місцевих громадських організацій, студентська молодь. Цього ж дня у сквері імені Попудренка встановлено намет-приймальню народного депутата України від ВО ”Свобода” Руслана Марцинківа, такий же намет встановлено як приймальню нардепа від ВО ”Батьківщина” Валерія Дубіля. Учасники Євромайдану у Чернігові упродовж грудня збиралися майже щовечора.