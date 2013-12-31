У "Свободі" пропонують терміново ввести візовий режим з Росією

02:05, 31 грудня 2013
Політика
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Україна повинна розглянути питання введення візового режиму на східних кордонах, враховуючи теракти у Волгограді.

Ігор Мірошниченко / Фото: Facebook.com/

Таку впевненість в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко, пише Gazeta.ua.

На переконання політика, перспективи безвізового режиму з Євросоюзом неможливі без закриття східних кордонів.

"І в світлі останніх терактів у Росії, я вважаю, що ми категорично швидко і терміново повинні розглядати варіанти введення візового режиму на східних кордонах", - підкреслив Мірошниченко.

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Як відомо, 29 грудня, у Росії в будівлі залізничного вокзалу Волгограда прогримів другий вибух. Число жертв постійно уточнюється — на цей момент повідомляється про 17 загиблих. Близько 40 осіб перебувають у лікарнях.

30 грудня, 15 людей загинули, більше двох десятків постраждали в результаті чергового теракту у Волгограді, що стався у ранкову годину пік в набитому тролейбусі.

Нагадаємо, статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін раніше заявив, що Росія не відмовилася від наміру ввести в'їзд на свою територію для громадян України тільки за закордонними паспортами.

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