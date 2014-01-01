Янукович розраховує, що Греція посприяє Угоді про асоціацію між Україною та ЄС

Президент України Віктор Янукович розраховує, що головуюча з 1 січня в ЄС Греція сприятиме укладенню Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це йдеться у привітанні Януковича Президенту Грецької Республіки Каролосу Папуліасу з нагоди початку головування Грецької Республіки у Раді Європейського Союзу.

«Розраховую на сприяння Грецької Республіки у подальшому розвитку взаємодії України та ЄС, спрямованої на укладення й ефективну імплементацію Угоди про асоціацію.

Сподіваюся на продовження нашого особистого діалогу щодо усіх актуальних питань під час Вашого державного візиту в Україну», - наголосив Янукович.

Він також подякував Папуліасу та грецькому народові за дружню і послідовну підтримку України у процесі інтеграції до Європейського Союзу.

«Бажаю Вашій державі повною мірою реалізувати пріоритети свого головування, спрямовані, зокрема, на забезпечення економічного зростання і фінансової стабільності Європейського Союзу. Вірю, що у цьому відповідальному статусі Греція також здійснить важливий внесок у зміцнення та поглиблення відносин ЄС із країнами-партнерами, передусім - учасницями ініціативи «Східне партнерство», - зазначив Янукович.

Він побажав Папуліасу наснаги та успіхів у починаннях, а грецькому народу - процвітання, миру і суспільної злагоди.