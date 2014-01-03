Суд не відпустив Притуленка, якого заарештували на Банковій (відео)

Сьогодні суд не відпустив Ярослава Притуленка - останнього із затриманих 1-го грудня на Банковій. Про це повідомляє ТСН.

Суд уже відпустив вісьмох, але дев'ятий ще сидітиме. Справу Печерський суд столиці слухав п'ять хвилин. Однак на засідання не з'явилися представники прокуратури.

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При цьому самого Притуленка теж не привезли з СІЗО, начебто, через вихідний конвойної служби. Враховуючи ці обставини, суддя Христина Гладун перенесла слухання на п'яту вечора 8 січня. Адвокати вважають, що це суперечить нещодавно ухваленому закону "Про непереслідування учасників мирних зібрань". Кількасот людей, які пікетували Печерський суд, зустріли його рішення вигуками "Ганьба!".

"Закон передбачає, що неявка прокуратури, як сторони обвинувачення, не є перешкодою для розгляду скарги. Це прямо написано в кримінально-процесуальному кодексі. Тим не менше, засідання суду було перенесене на 8 січня", - заявив адвокат Притуленка Віталій Касько.