Прокуратура пояснила, чому її не було в суді у справі заарештованого за події на Банковій

Представник прокуратури не прийшов у Печерський райсуд міста Києва на розгляд справи Ярослава Притуленка, «тому що процесуальний керівник у кримінальному провадженні не був повідомлений про його проведення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Сьогоднішнє засідання у Печерському райсуді міста Києва з приводу скарги захисту підозрюваного Ярослава Притуленка (єдиного з дев’ятьох затриманих 1 грудня на вул. Банковій активістів, який залишається під арештом, – УНІАН) відбулося без участі представника прокуратури у зв’язку з тим, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні не був повідомлений про його проведення та не отримував офіційну заявку на участь у такому засіданні. Крім того, не повідомлялося про розгляд вказаної скарги і у телефонному режимі черговому прокурору, який працював у вихідні та святкові дні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, Печерський районний суд Києва переніс на 8 січня розгляд справи Притуленка.

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За інформацією "Української правди", засідання суду тривало не більше 5 хвилин. Сам Притуленко не був доставлений до суду. Жоден представник Генеральної прокуратури теж не з'явився. Адвокати переконані, що справу можна було розглядати в п'ятницю, але суддя Христина Гладун ухвалила рішення про перенесення засідання на 17.00 середи, 8 січня.

На думку правозахисників, влада ігнорує прийнятий конституційною більшістю закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань". Згідно з цим документом, діяння Притуленка та інших учасників акцій протесту та масових заходів декриміналізовано. Закон зобов’язує закрити всі раніше відкриті кримінальні справи та впровадження проти активістів протягом 10 днів, тобто - до 4 січня. Таким чином, як пояснив захисник Притуленка Віталій Касько, 3 січня, по суті, це останній робочий день, коли може бути застосований цей закон.