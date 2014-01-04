Путін дозволив проводити мітинги в Сочі

Президент Росії Володимир Путін своїм указом визначив, що збори і мітинги в Сочі, не пов'язані з проведенням Олімпійських ігор, в майбутні три місяці можуть проводитися в тих місцях і в той час, який визначить адміністрація Сочі спільно з МВС та територіальним органом безпеки, повідомляє в суботу прес-служба Кремля, передають РИА Новости.

Уточнюється, що ці заходи діятимуть в Сочі з 7 січня по 21 березня 2014 року на території та в акваторії, в межах яких введено посилені заходи безпеки по указу президента від 19 серпня 2013 року.

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"Установити, що збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування, не пов'язані з проведенням Олімпійських та Паралімпійських ігор, можуть проводитися в місцях і (або) за маршрутами руху учасників публічного заходу, з кількістю учасників і в часовий інтервал, які визначаються адміністрацією муніципального освіти місто-курорту Сочі за погодженням з відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації та відповідним територіальним органом безпеки", - йдеться в тексті указу.

Підписаний президентом у суботу указ вносить зміни в указ від 19 серпня, який встановлював заборону на проведення мітингів, демонстрацій, ходів і пікетувань, не пов'язаних з проведенням Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор, на період з 7 січня по 21 березня на тих територіях в Сочі, де введено посилені заходи безпеки.