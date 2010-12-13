Янукович указом визначив пріоритети у зовнішній політиці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив удосконалити зовнішню політику держави з метою протидії викликам та загрозам національній безпеці

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 10 грудня, яким він увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада “Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році”. Текст документу розміщено на сайті глави держави.

Виходячи із комплексного аналізу викликів і загроз національній безпеці України в 2011 році, Президент доручив Кабінету міністрів вжити додаткових заходів щодо укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом включно із створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі; укладення угод про вільну торгівлю із Співдружністю Незалежних Держав, Канадою та іншими перспективними торговельними партнерами.

Також поставлено завдання у місячний строк внести пропозиції щодо запровадження інституту спеціального уповноваженого Президента України з питань договірно-правового забезпечення державного кордону України; визначити пріоритетні напрями взаємодії України з НАТО і передбачити фінансування відповідних заходів під час підготовки проекту закону про державний бюджет України на 2011 рік.

Міністерству закордонних справ доручено у місячний строк подати проект указу Президента щодо стратегічних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності на період до 2015 року; проект плану заходів з урегулювання проблемних питань українсько-молдовських відносин; пропозиції щодо заходів, спрямованих на посилення позиції України у придністровському врегулюванні та активізацію діалогу з партнерами у форматі «5+2» з урахуванням національних інтересів України; проаналізувати разом із Міністерством оборони участь України у міжнародних миротворчих операціях та подати Президенту відповідні пропозиції; розробити разом з Апаратом Ради національної безпеки і оборони та подати в установленому порядку проекти указів Президента про концепцію відносин України з Румунією, а також про програму комплексних заходів із вирішення проблемних питань українсько-румунських відносин та протидії загрозам національній безпеці України; забезпечити активну участь України в обговоренні питань удосконалення європейської системи безпеки як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.