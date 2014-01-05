Українців запрошують зустріти Святвечір та Різдво на Майдані

У понеділок, 6 січня, святкування розпочнеться о 10.00 з богослужіння. Впродовж дня зі сцени Майдану виступатимуть вертепи та церковні хори.

Читайте також: Десятки тисяч українців зустріли Новий рік на Майдані Незалежності

О 19.00 з привітаннями на сцену вийдуть лідери опозиції.

Різдвяне Богослужіння розпочнеться о 22.00. О 23.00 - пастирське слово від представників конфесій

На Святий вечір гостей Майдану пригощатимуть кутею, пампухами, узваром. Буде приготоване традиційне святкове меню з дванадцяти страв.

На Різдво, 7 січня, починаючи з 8.00 і до ночі на сцені Майдану триватимуть молитви, а також виступатимуть вертепи.

О 13.00 церкви Києва та інших міст проведуть святковий передзвін, який буде підтриманий на Майдані (організатори запрошують приходити на свято з маленькими дзвіночками). Після цього на сцені відбудеться Різдвяне богослужіння, будуть зачитані Різдвяні привітання до пастви від предстоятелів церков.

О 14.30 з привітанням з Різдвом Христовим виступлять лідери опозиції.

О 15.00 на Майдані відбудеться парад Різдвяних зірок, а о 16.00 - флешмоб, під час якого колективи вертепів запросять волонтерів разом привітати киян з Різдвом, а увечері розпочнеться святковий концерт.