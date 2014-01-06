8 січня Азаров відкриє базу підготовки олімпійців з водних видів спорту

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Початок заходу о 12.00. Місце проведення: Київська обл., м. Бровари.

Нагадаємо, Україна має намір подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання.