8 січня Азаров відкриє базу підготовки олімпійців з водних видів спорту
15:50, 06 січня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров 8 січня візьме участь у відкритті бази підготовки олімпійців з водних видів спорту.
Азаров відкриє базу підготовки олімпійців з водних видів спорту.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Початок заходу о 12.00. Місце проведення: Київська обл., м. Бровари.
Нагадаємо, Україна має намір подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання.
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