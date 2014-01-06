Десять чоловік загинули внаслідок вибуху у Пакистані
Жертвами вибуху сьогодні на північному заході Пакистану стали десять чоловік, ще дев'ять дістали поранення.
Про це повідомляють РІА «Новости».
"За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій, загинули як мінімум десять чоловік, зокрема троє дітей", - повідомив представник місцевої адміністрації Насір Кхан.
За його словами, вибух стався в будинку лідера місцевого племені в долині Тірах.
Раніше сьогодні на північному заході Пакистану в результаті теракту в пакистанській школі загинув один учень. Вибух стався в окрузі Хангу, в районі, населеному переважно шиїтами.
На північному заході Пакистану – в Зоні племен і сусідньої з нею провінції Хайбер-Пахтунхва - активну боротьбу з урядом ведуть угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) і низка інших організацій. ТТП здійснює теракти за участю смертників, бойовики нападають на колони і бази урядових військ, здійснюють замахи на небажаних їм лідерів.