Десять чоловік загинули внаслідок вибуху у Пакистані

16:23, 06 січня 2014
Політика
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Жертвами вибуху сьогодні на північному заході Пакистану стали десять чоловік, ще дев'ять дістали поранення.  

10 людей загинули і ще 9 поранені. Фото: ТСН

Про це повідомляють РІА «Новости».

"За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій, загинули як мінімум десять чоловік, зокрема троє дітей", - повідомив представник місцевої адміністрації Насір Кхан.

За його словами, вибух стався в будинку лідера місцевого племені в долині Тірах.

Раніше сьогодні на північному заході Пакистану в результаті теракту в пакистанській школі загинув один учень. Вибух стався в окрузі Хангу, в районі, населеному переважно шиїтами.

На північному заході Пакистану – в Зоні племен і сусідньої з нею провінції Хайбер-Пахтунхва - активну боротьбу з урядом ведуть угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) і низка інших організацій. ТТП здійснює теракти за участю смертників, бойовики нападають на колони і бази урядових військ, здійснюють замахи на небажаних їм лідерів.

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