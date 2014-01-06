На Майдані Незалежності вимкнули світло

19:08, 06 січня 2014
Політика
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На Майдані Незалежності в Києві, де має відбутися різдвяний молебень, вимкнено світло.  

У цей час на Майдані темно.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема з верхнього виходу станції метро «Хрещатик» по вулиці Інститутській не працює вуличне освітлення, а також відсутнє освітлення будівель Жовтневого палацу, консерваторії, Будинку Федерації профспілок, поштамту. Декілька ліхтарів освітлюють площу біля готелю «Україна», верхню частину ТРЦ «Глобус». У той же час з будинку консерваторії освітлена статуя Незалежності. Мітингувальники за допомогою бензинових електрогенераторів освітлюють ліхтарями барикади на вулиці Інститутській та частково наметове містечко.

У той же час на Хрещатику з боку Майдану Незалежності в напрямку вулиці Богдана Хмельницького зовнішнє освітлення працює. На головній площі столиці в той же час майже 5 тисяч людей. Очікується, що о 19 годині зі сцени Майдану мають виступити лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.

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