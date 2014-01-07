Дружина Шумахера попросила пресу дати спокій лікарям і родині

"Для мене важливо, щоб ви перестали чинити тиск на лікарів, і вони могли спокійно працювати", - звернулася до журналістів Корінна Шумахер, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

Вона попросила пресу покинути госпіталь Гренобля, де перебуває Шумахер.

Його стан, як і раніше, оцінюється як критичний, він перебуває у стані штучної коми.

Шумахер дістав серйозну травму 29 грудня під час катання на гірських лижах. Він упав і ударився головою об камінь.