Дружина Шумахера попросила пресу дати спокій лікарям і родині
14:21, 07 січня 2014Політика
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Дружина Міхаеля Шумахера Корінна попросила пресу дати спокій лікарям і родині гонщика.
Міхаель Шумахер / Фото : svit24.net
"Для мене важливо, щоб ви перестали чинити тиск на лікарів, і вони могли спокійно працювати", - звернулася до журналістів Корінна Шумахер, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».
Вона попросила пресу покинути госпіталь Гренобля, де перебуває Шумахер.
Його стан, як і раніше, оцінюється як критичний, він перебуває у стані штучної коми.
Шумахер дістав серйозну травму 29 грудня під час катання на гірських лижах. Він упав і ударився головою об камінь.
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