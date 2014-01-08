Міліція попереджає про кримінальну відповідальність за блокування адмінбудівель і приватних помешкань

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

«Останнім часом в Інтернеті періодично з’являються повідомлення з посиланням на окремих лідерів як політичних партій, так і громадських організацій, висловлювання яких підпадають під ознаки ряду кримінальних правопорушень. Організатори масових акцій закликають мітингувальників блокувати не лише деякі адміністративні будівлі, вулиці, а й приватні помешкання окремих громадян. З точки зору Закону подібні дії є не лише протиправними, але й грубо порушують конституційні права та свободи інших громадян, що часто призводять до конфліктних ситуацій з правоохоронцями та пересічними громадянами», - сказано у повідомленні.

Керівництво столичної міліції вкотре наголошує, що за блокування і захоплення адміністративних будівель, перекриття руху автотранспорту та пошкодження чужого майна будь-якої форми власності чинним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Правоохоронні органи, в межах наданих законодавством повноважень, реагуватимуть на кожний протиправний вчинок, незалежно від приналежності правопорушників до тієї чи іншої політичної сили. За вчинення протиправних дій винні особи нестимуть передбачену законодавством відповідальність.

У зв’язку з цим київські правоохоронці ще раз звертаються до організаторів масових заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій та не підбурювати мітингувальників до протиправних дій і конфліктів з правоохоронцями, а навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.