У Росії пасажирам заборонили проносити рідину на борт літака

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі повітряного транспорту.

«У зв'язку з цим (загрозою терактів – УНІАН) Росавіацією у всі аеропорти і організації цивільної авіації направлено директиву про необхідність вживання додаткових заходів із забезпечення авіаційної безпеки. Відповідно до цієї директиви при проходженні передполітного огляду будь-які рідини і засоби особистої гігієни, що знаходяться у пасажира при собі або в ручній поклажі, рекомендується здавати в багаж. Всі предмети, що здаються в багаж, перевіряються з використанням технічних засобів огляду і розміщуються на борту повітряного судна в спеціальних багажних відсіках», - говориться в повідомленні.

Читайте також: У Росії ще один теракт: є жертви

Водночас, медикаменти, які потрібні пасажирам на постійній основі, а також предмети і засоби особистої гігієни, що забезпечують життєдіяльність пасажирів під час польоту, не заборонені і допускаються до провезення в ручній поклажі після їх ідентифікації службами авіаційної безпеки аеропорту і проходження перевірки безпеки з використанням технічних засобів огляду.

У відомстві наголошують, що на повітряному транспорті зберігається загроза здійснення терористичних актів з використанням саморобних вибухових пристроїв. «Найбільш уразливими є повітряні судна, оскільки на їх бортах нанесено державні реєстраційні та пізнавальні знаки Російської Федерації. Таким чином, у разі здійснення терористичного акту терористи демонструють можливість завдання шкоди не тільки окремим громадянам чи організаціям, а всій державі», - наголошують в Росавіації.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді наприкінці минулого року було скоєно два теракти. 29 грудня терорист-смертник підірвав себе на залізничному вокзалі міста, 30 грудня шахід здійснив самопідрив у тролейбусі. В результаті терактів загинули 34 людини, десятки дістали поранення.

7 лютого в Сочі відкриваються Зимові Олімпійський ігри.