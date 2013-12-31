У Росії ще один теракт: є жертви

Як передає РІА "Новости", в результаті вибуху двоє поліцейських поранені, один цивільний загинув.

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"На розі вулиць Датуєва і Батирмурзаєва о 22.50 за московським часом, під час проїзду машини ППС, спрацював саморобний вибуховий пристрій. В результаті двоє поліцейських, що знаходилися в автомобілі, отримали поранення, один випадковий перехожий помер", - розповів представник місцевої поліції.

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Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня відбулися два теракти - на вокзалі і в тролейбусі. В цілому загинуло більш як 30 осіб, близько 70 поранено.