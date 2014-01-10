У Польщі до Європарламенту може потрапити колишня громадянка України

Про це повідомив лідер SLD, екс-голова уряду Польщі Лєшек Міллер в ефірі програми Fakty po Faktach на телеканалі TVN24.

"Усе вказує на те, що вона буде балотуватися за нашим списком у Лодзі", - сказав він.

"Хочу вас запевнити, що пані Марчук є дуже цікавою інтелектуально людиною, з дуже цікавими думками і дуже офенсивним поглядом на польсько-українські відносини", - сказав Міллер.

Марчук, яка з 2006 року очолює Товариство друзів України, на своєму офіційному сайті називає Польщу своєю "другою батьківщиною". "Люблю використовувати порівняння, що Польща та Україна є для мене як тато і мама - кожного люблю однаково сильно, хоч трохи по-іншому. Усе найважливіше в моєму дорослому житті сталося у Польщі", - зазначає вона.

*** 42-річна Марчук народилася у Києві. До Польщі переїхала на початку 90-х років, спочатку танцювала у нічних клубах Гданська, згодом зробила кар'єру на телебаченні. Вийшла заміж за відомого польського актора Цезарія Пазуру, з яким пізніше розлучилась.

Марчук отримала юридичну освіту у Варшавському університеті та заснувала юридичну фірту Anvero. Вона є співвласницею і головою правління компанії Sting Communication, яка займається виробництвом фільмів, серіалів та промоушеном масових заходів.

У 2009 році Марчук затримали працівники Антикорупційного бюро Польщі за звинуваченням у тому, що вона нібито за хабар обіцяла посприяти у приватизації однієї з компаній у Варшаві. У 2011 році прокуратура закрила проти неї справу через брак доказів.

У 2012 році Марчук спільно з Товариством друзів України організувала благодійний футбольний матч зірок з України та Польщі на Національному стадіоні у Варшаві.

SLD представлена у Європарламенті п’ятьма із 51 депутата від Польщі.