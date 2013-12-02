Польща планує підготувати новий план євроінтеграції України

Польща планує підготувати новий план дій, направлений на євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський сьогодні після засідання Ради національної безпеки країни, що було присвячено обговоренню останніх подій у Києві.

"Ми домовилися з главою уряду, що візьмемося за створення нового плану дій Польщі як у контексті загальноєвропейському та цілого західного світу, так і в контексті України та польського сусідства в цій новій реальності після саміту у Вільнюсі", - сказав Коморовський.

"Ми надалі переконані, що це великий виклик, але також велика відповідальність - праця Польщі, направлена на успіх "Східного партнерства", особливо з урахуванням України", - відзначив глава Польської держави.

На тему: Посол каже, що «плану Б» у разі зриву євроінтеграції в України немає

У свою чергу глава польського уряду Дональд Туск назвав завданням поляків подбати про те, аби "велика гра щодо майбутнього України не завершилася драматичним та несподіваним фіналом".

Туск також відзначив важливість спільної позиції польських політиків у справі України, назвавши підготовку до підписання Угоди про асоціацію українців з Євросоюзом заслугою 20-ти років діяльності польських політиків.

У сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки Польщі не взяв участь лідер найбільшої опозиційної польської партії "Закон та справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

Прес-секретар партії Анджей Дуда пояснював напередодні засідання відсутність Качинського на цьому заході тим, що лідер PiS не поділяє неефективну, на його думку, політику польської влади щодо України.

Крім цього, він відзначив, що Рада національної безпеки є лише дорадчим органом, котрий не має повноважень приймати зобов’язуючі рішення, заявивши, що ця інституція слугує лише для покращення іміджу Президента Польщі.