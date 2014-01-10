Апеляційний суд залишив під вартою Храмцова, підозрюваного в побитті Чорновол

Про це УНІАН повідомили у МВС, зауваживши водночас, що має розглядатися апеляційна скарга сторони захисту Сергія Котенка, якому також обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Скарги інших підозрюваних суд розглядати сьогодні не планує.

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Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом. У МВС повідомили про затримання п’ятьох підозрюваних у побитті журналістки.

27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом з них - Олександру Храмцову, Андрію Насіковському, братам Сергію та Олександру Котенкам.

При цьому лише один з них – Сергій Котенко - був безпосередньо присутній на місці події. Інші підозрювані заявляють про наявність алібі.