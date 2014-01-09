Чорновол каже, що пам'ятає лише одного нападника

Про це вона розповіла під час телефонної розмови в ефірі "Громадського телебачення", повідомляє Українська правда.

Чорновол розповіла, що вона не знає як виглядають усі затримані у її справі, бо вона намагається не дивитись їхні фото, аби вони не притлумили її справжні спогади.

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"Я не знаю їхні (затриманих – ред.) імена і прізвища. Я намагаюсь дуже багато цією інформацією не цікавитись. Бо мене чекає опізнанання, то я не хочу засмічувати собі голову", - сказала вона.

Проте, за її словами, вона цілком припускає, що міліція могла затримати серед інших і когось невинуватого. Але це - запитання до силовиків.

Однак, вона застерігає, що це може бути технологією, коли розповідаючи про одного невинного хочуть відвести від відповідальності й усіх винних у побитті.

Чорновол переконує, що вона готується до опізнання нападників, але не буде проводити йього раніше, ніж її випишуть із лікарні.

За її словами, лікарі кажуть, що це може статись приблизно за 23 дні.

Чорновол також розповіла, що вважає ситуацію з її "виписуванням" із лікарні Міністерство охорони здоров'я спробою тиску на лікарів і на неї.

"Це був певний тиск. Те, що вони потім на сайті зробили (повідомили, що Чорновол можна виписувати з лікарні – ред.) – це уже був тиск. Те що мене виписують, а я відмовляюсь іти – це брехня повна", - заявила активістка.