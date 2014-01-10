Першому всеукраїнського форуму Євромайданів у Харкові відмовляють в приміщеннях

Про це кореспондентові УНІАН повідомив співорганізатор харківського Євромайдану, член оргкомітету форуму Володимир Чистилін.

«Всі приміщення, які ми планували, а це 7 приміщень, включно з Kharkiv Palace Hotel (готель, який належить харківському бізнесмену Олександру Ярославському – УНІАН), нам відмовили. На цей час у мене немає інформації, де він (форум – УНІАН) буде», - сказав Чистилін.

Водночас, він наголосив, що з’їзд за будь-яких обставин відбудеться. «Форум відбудеться в будь-якому разі. Якщо не знайдемо приміщення, форум пройде на майдані», - підкреслив член оргкомітету.

Активіст спростував інформацію, що організатором заходу виступає влада.

Окрім того, за словами Чистиліна, на суботу, 11 листопада, влада планує проведення антимайдану. «Збирають вчителів, малюють навіть плакати "Янукович – наш президент". Це інформація від наших активістів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11-12 грудня в Харкові відбудеться Перший всеукраїнський форум Євромайданів. Форум розгляне гострі питання співпраці Майданів - координацію, безпеку, інформаційну політику, мистецьку співпрацю. Крім того, делегати мають накреслити план дій для встановлення в Україні відповідальної демократії.

Своїм досвідом боротьби проти режиму та стратегіями побудови громадянського суспільства поділяться гості з Польщі - один із засновників Гельсинського Комітету Польщі Збігнев Ромашевський та один із засновників «Солідарності» Збігнев Буяк.

У перший день заплановано засідання робочих груп відповідно до питань порядку денного, у другий - ухвалення загальної резолюції.

Також заплановано, що 11 грудня на харківському Євромайдані виступить лідер партії «Удар» Віталій Кличко.