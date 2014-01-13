Дари волхвів наприкінці січня доставлять до Києва

За попередніми даними за сім днів перебування в столичному храмі Христа Спасителя до реліквії встигли прикластися понад 250 тис людей, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на оргкомітет принесення Дарів.

Вранці ковчег з Дарами волхвів відправиться до Санкт-Петербурга, де, починаючи з 17:00 мск, до них можна буде припасти в Новодівичому монастирі на Московському проспекті.

Потім святиню доставлять в Будинок милосердя в Мінську (18-24 січня) і в Києво-Печерську лавру (25-30 січня).