Янукович доручив профінансувати реконструкцію музею Тараса Шевченка

На засіданні Ради регіонів 26 грудня 2013 Президент України Віктор Янукович доручив голові уряду Миколі Азарову забезпечити фінансування ремонтно-реставраційних робіт та реконструкції Національного музею Тараса Шевченка в Києві.

– Це доручення глави держави дасть можливість закрити одне з ключових питань підготовки до ювілею Великого Кобзаря, тому що саме в Національному музеї і його столичних філіях мають відбутися заплановані на березень масштабні заходи, у тому числі міжнародного рівня, – зазначив виконувач обов'язків голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко.

Він нагадав, що міська влада розпочала підготовку до шевченківських урочистостей ще в липні 2012 року з розробки плану заходів, приурочених до ювілею. При цьому Анатолій Голубченко висловив думку, що гідне святкування 200-річчя Тараса Шевченка – це справа не тільки місцевої влади, галузей культури та освіти, а й кожного киянина. Очільник міської влади закликав усіх виявити громадянську свідомість у справі підготовки та проведення запланованих заходів і наголосив, що міська влада готова надати фінансову підтримку відповідним ініціативам.

Як зазначив заступник голови КМДА Віктор Корж, необхідні асигнування будуть передбачені в проекті столичного бюджету на 2014 рік.

– До 15 січня необхідно надати до Департаменту культури перелік робіт з благоустрою місць, пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка, та кошторису на ці роботи. Ці кошти будуть підсумовані і враховані при складанні бюджету Києва на 2014 рік, який розглядатиметься на найближчій сесії Київради, – нагадав заступник голови КМДА Віктор Корж.

Як раніше повідомлялося, минулої осені Київська міськрада внесла зміни до програми Соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік. Відповідно до цих змін 40 мільйонів гривень спрямовується на роботи з реконструкції будівлі Національного музею Тараса Шевченка.