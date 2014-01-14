У Франції зареєстровано близько 7 тис одностатевих шлюбів

Такі дані наводить французький інститут статистики Insee, передає РИА Новости.

За період з травня 2013 по січень 2014 у Франції відбулося 238 тисяч весіль, сім тисяч з яких припали на гомосексуальні пари . Що стосується розподілу за статевою ознакою, то три з п'яти шлюбів укладено між чоловіками.

Пік одностатевих весіль припав на вересень минулого року, коли було укладено 1,5 тисячі гомосексуальних союзів. Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборчих обіцянок президента - соціаліста Франсуа Олланда.

Обговорення закону, що легалізує шлюбні союзи між людьми однієї статі і що дозволяє таким парам всиновлювати дітей, викликало масові акції протесту, в ході яких на вулиці французьких міст виходили сотні тисяч людей. Незважаючи на протести, закон був благополучно проведений через парламент, а 29 травня в Монпельє пройшло перше одруження двох чоловіків.