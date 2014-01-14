У Нігерії заборонили одностатеві шлюби

"Понад 90% нігерійців заперечують проти одностатевих шлюбів. Таким чином, закон відповідає культурним і релігійним традиціям нашого народу", - йдеться в заяві, повідомляє Газета.ру.

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У разі порушення закону покарання передбачає позбавлення волі строком до 14 років.

Укладені одностатеві шлюби за кордоном не матимуть законної сили в Нігерії.

Також за реєстрацію та участь в гей-клубах, а також пропаганду гомосексуалізму передбачається покарання до 10 років тюремного ув'язнення.