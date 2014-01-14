У Нігерії заборонили одностатеві шлюби
04:32, 14 січня 2014Світ
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Президент Нігерії Гудлак Джонатан підписав закон, який забороняє громадянам укладати одностатеві шлюби
Також за реєстрацію та участь в гей-клубах передбачається покарання до 10 років ув'язнення / Фото: Webtelek.com
"Понад 90% нігерійців заперечують проти одностатевих шлюбів. Таким чином, закон відповідає культурним і релігійним традиціям нашого народу", - йдеться в заяві, повідомляє Газета.ру.
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У разі порушення закону покарання передбачає позбавлення волі строком до 14 років.
Укладені одностатеві шлюби за кордоном не матимуть законної сили в Нігерії.
Також за реєстрацію та участь в гей-клубах, а також пропаганду гомосексуалізму передбачається покарання до 10 років тюремного ув'язнення.
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