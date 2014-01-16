На Майдані помічені вантажівки з піском, на барикадах - провокації

На заклики лідерів спротиву приєднатися до оборони барикад відгукнулися кілька десятків тисяч киян, ідеться в сюжеті нічного випуску ТСН. Зі сцени опозиціонери говорять про 50 тис. присутніх.

За спостереженнями журналістів, людей усе ж таки менше, але не набагато. У середу розповсюдилася інформація про начебто підготовку чергового штурму Євромайдану в ніч на 16 січня. Згідно з обговорюваним сценарієм, приводом до активності правоохоронців мала стати спровокована масова бійка посеред Майдану Незалежності. А убезпечитися від збільшення кількості мітингувальників у критичну мить організатори штурму нібито планували завдяки заблокованим важкою технікою вулицям. Частково ця інформація вже підтвердилася.

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Журналістам вдалося побачити пересування автобусів із правоохоронцями – останні розмістилися у дворі Кабміну. Також на вулиці Інститутській помічено кілька вантажівок комунальних служб міста. Машини, наповнені піском, чомусь стоять на узбіччях. Загалом кількість важкої техніки довкола Євромайдану під ніч помітно збільшилася. Кожні півгодини з різних барикад надходить інформація про провокації. Таких інцидентів уже нарахувалося близько 10.

Зокрема, на одній із барикад сталася невеличка бійка через спробу кількох нетверезих, як кажуть охоронці мітингу, чоловіків пройти на територію Євромайдану. В непроханих гостей під час сутички вилучили пляшку з алкоголем.

"А що ви придумали тут? Які барикади? Від кого ви захищаєтеся?", - допитувався російською мовою від охоронців молодик. Всередині огородженої території, тим не менше, вже є чимало людей незвичної для євромайданівців зовнішності. Це похмурі молодики в спортивних костюмах. Зі сцени повідомляють, що більшість опозиційних депутатів і лідери опозиції ночуватимуть на Майдані. Проте на сцені жодного з них досі не було помічено.