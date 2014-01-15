Антимайданівці вишикувалися в колони і збираються йти на Євромайдан
У Маріїнському парку та біля станції метро "Арсенальна" збираються молоді люди спортивної статури для походу до Євромайдану.
Всього зібралося близько 500 хлопців. Вони вишикувалися у дві великі колони, повідомляє "Обозреватель".
Зараз вони мобілізують молодчиків, кажуть, що потрібно оперативніше збиратися і починати рух до Євромайдану.
На Євромайдані перебуває близько десяти тисяч осіб. Люди продовжують прибувати в центр Києва.
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Раніше народний депутат Анатолій Гриценко у своєму Facebook написав про отримання інформації про план штурму Євромайдану.
В Україні відбуваються масові акції прихильників євроінтеграції. Вони почалися 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося оформити на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.