За лютневу інфляцію Пинзеник ”дякує” політикам
12:00, 29 березня 2006Політика
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Міністр фінансів заявляє, що об’єктивних показників для зростання цін не було
Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК пояснює інфляцію у лютому політичними причинами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Інфляція лютого – треба подякувати політикам за інфляцію лютого, вона має виключно політичну природу», - сказав міністр.
В.ПИНЗЕНИК зазанчив, що всі об’єктивні показники не давали підстав для зростання цін.
Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, у лютому інфляція в Україні становила 1,8%, у січні-лютому 2006 року - 3%.
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