За лютневу інфляцію Пинзеник ”дякує” політикам

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК пояснює інфляцію у лютому політичними причинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Інфляція лютого – треба подякувати політикам за інфляцію лютого, вона має виключно політичну природу», - сказав міністр.

В.ПИНЗЕНИК зазанчив, що всі об’єктивні показники не давали підстав для зростання цін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, у лютому інфляція в Україні становила 1,8%, у січні-лютому 2006 року - 3%.