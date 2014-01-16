Глава МЗС Швеції вбачає лихі наміри за сьогоднішнім голосуванням у Раді

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.

«Лихі наміри проти демократії явно стоять за тим, що ми бачили в Києві сьогодні. І в кінцевому рахунку проти незалежності України», - зазначив міністр.

Також Більдт вважає, що український режим намагається «криміналізувати все, що опозиція робила в останні два місяці».

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.