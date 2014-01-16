Глава МЗС Швеції вбачає лихі наміри за сьогоднішнім голосуванням у Раді
21:11, 16 січня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що за сьогоднішніми подіями у Верховній Раді України стоять лихі наміри проти демократії та незалежності України.
Більдт: українська влада намагається "криміналізувати" опозицію
Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.
«Лихі наміри проти демократії явно стоять за тим, що ми бачили в Києві сьогодні. І в кінцевому рахунку проти незалежності України», - зазначив міністр.
Також Більдт вважає, що український режим намагається «криміналізувати все, що опозиція робила в останні два місяці».
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.
Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.
Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.
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