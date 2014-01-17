Омбудсман здійснить аналіз резонансного закону про додаткові заходи захисту безпеки громадян

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До Секретаріату Уповноваженого надійшли численні повідомлення від представників інститутів громадянського суспільства, в яких йдеться про загрози правам і свободам людини, які несе даний закон зокрема в частині діяльності громадських об’єднань, свободи слова та вираження поглядів, свободи мирних зібрань, забезпечення безпеки дорожнього руху тощо.

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Аналіз положень закону буде здійснено у найкоротші терміни.

Як повідомляв УНІАН, законом «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», зокрема, вводиться покарання у вигляді штрафів та виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті; відповідальність за екстремізм з можливістю позбавлення волі на строк до 3 років; відповідальність за блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років; посилюється відповідальність за порушення під час проведення мітингів та встановлюється можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових заворушень.