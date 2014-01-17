У Будинку профспілок знайдено труп

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про це надійшла до міліції вчора близько 23.00 від лікарів швидкої допомоги.

Як зазначили в главку, тіло невідомого чоловіка, документів при якому не було, учасники акції протесту виявили на четвертому поверсі будівлі ФПУ.

Попередньо встановлено, що чоловік попросився в охорони будинку зайти погрітися.

Тіло відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, ознак насильницької смерті чи видимих тілесних ушкоджень на тілі немає.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада 2013 р. проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуті штаби мітингувальників.