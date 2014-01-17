Фюле: Нові закони суперечать зобов'язанням України перед ЄС
12:27, 17 січня 2014Політика
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Нові поправки, внесені вчора до українського законодавства, суперечать зобов'язанням України щодо Угоди з ЄС, заявив Фюле
Фюле стурбований новими законами, прийнятими ВР
Проведені у четвер через голосування поправки до українського законодавства обмежують громадянські свободи і суперечать європейським прагненням України та зобов'язаним, взятим нею в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це написав у своєму мікроблозі на Twitter комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.
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"Україна: сильно стурбований новим законодавством, яке обмежує свободи, суперечить європейським прагненням України та зобов'язанням, які випливають з Угоди про асоціацію", - зауважив Фюле.
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