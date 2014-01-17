Застосування ухвалених 16 січня законів спричинить радикалізацію – Фесенко

Застосування ухвалених 16 січня законів спричинить ланцюгову реакцію радикалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко під час прес-конференції.

За його словами, немає жодних сумнівів, що на частину опозиції застосування усіх зазначених норм законів, ухвалених у парламенті 16 січня, буде впливати як чинник радикалізації, тому що нинішня ситуація в країні і так досить неспокійна і події у Святошинському районі це засвідчили.

«Коли влада почне силовий тиск і почне посилювати цей тиск, тоді безумовно будуть силові відповіді і у частини опозиції. Це може буде ланцюгова реакція насильницьких дій, треба розуміти, що окремі представники влади стануть жертвами таких дій», - застеріг політолог.

Фесенко зазначив, що на пряме застосування усіх зазначених норм законів, ухвалених ВР 16 січня, «у нас не вистачить СІЗО, щоб одночасно ув’язнювати таку кількість людей». Експерт додав, що це складно зробити технічно та процедурно. Зокрема Фесенко вважає, що владу буде стримувати ризик санкцій і суто з тактичних міркувань вона не піде на такі масштабні каральні дії, «вони будуть діяти точково, тобто використовувати таку тактику, яку вже застосовували, просто можливо частіше, але точково, для того, щоб не дратувати опозицію і наших західних партнерів», - резюмує експерт.