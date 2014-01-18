Єфремов: опозиція знала, що готуються "закони 16 січня" (відео)

Про це заявив депутат від Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Всі законопроекти, які вчора були проголосовані, розглядалися на відповідних комітетах. І в комітетах були присутні депутати від усіх фракцій", - сказав він.

"І, більше того, по всіх законопроектах, які проголосовані, є позитивне рішення комітету. Не просто, що комітет розглянув, а що є позитивне рішення комітету про те, що прийнятий за основу і в цілому", - підкреслив "регіонал".

"Жоден документ, що розглядався вчора в сесійній залі, не був розглянутий без того, щоб попередньо обговорити його на комітетах. І в ньому брали участь, в тому числі, представники опозиційних фракцій", - додав Єфремов.

На тему: Янукович підписав скандальні "закони 16 січня"

"Тому нехай уважно читають законопроекти, з якими вони працюють і які вони розглядають, і за які вони голосують або не голосують, і роблять відповідні висновки. І не вводять в оману людей про те, що ніхто нічого не бачив, і ніхто нічого не знав", - заявив він.

У свою чергу депутат від "Батьківщини" Андрій Пишний назвав слова Єфремова "нахабною брехнею".

Як відомо, президент Віктор Янукович підписав скандальні "закони 16 січня", які ВР проголосувала у четвер.