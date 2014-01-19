Сергія Власенка викликають до Генпрокуратури у новій справі

Як повідомили УНІАН в прес-службі об’єднаної опозиції “Батьківщина”, о 9.45 заплановане спілкування Власенка з пресою (адреса - вул. Борисоглібська, 16).

У свою чергу народний депутат фракції "Батьківщина" Андрій Сенченко заявляє, що Власенка можуть заарештувати у понеділок під час допиту у Генпрокуратурі.

«Мета цих слідчих дій - у понеділок вранці пред’явити повідомлення про підозру і, за нашою інформацією, Власенка буде затримано о 10-й ранку у понеділок, в слідчому управлінні на Борисоглібській», - зазначив Сенченко.