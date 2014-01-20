На Грушевського правоохоронці гримлять щитами і стріляють у журналістів - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, протестувальники відповідають правоохоронцям камінням і ”коктейлями Молотова”.

При цьому був травмований ще один журналіст - йому в голову потрапила гумова куля.

Крім того, з боку рядів правоохоронців у бік телеоператорів та фотокореспондентів світять промені лазерних вказівок або прицілів. Ці співробітники ЗМІ одягнені у жилети з написом ”Преса” і каски, тобто їх легко розпізнати. При цьому промені направляють в обличчя операторам.

На даний момент протестувальники створюють барикади зі згорілих автобусів, шматків забору та інших матеріалів. Активний натиск демонстрантів затих, лише зрідка гримлять вибухи. Ще догорає один автобус, який правоохоронці намагаються загасити за допомогою водометів, а також яскраво спалахнула ”десятка”, яка горіла поруч зі входом на стадіон.

Правоохоронці почали направляти водомети у бік активістів. Варто зазначити, що застосування водометів проти демонстрантів у мінусову температуру заборонено, це вважається тортурами. У Києві зараз 5-9 градусів морозу.

Як повідомлялося раніше, на Грушевського загорілися каси стадіону ”Динамо”.