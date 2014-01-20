"Беркут" спіймав двох хлопців побив їх і змусив бігти голими до Євромайдану
05:10, 20 січня 2014Політика
0 0
Бійці "Беркута" спіймали на Грушевського двох хлопців, побили їх, облили водою і голими змусили бігти до Євромайдану
Про це на власній сторінці у Facebook написав журналіст "5 каналу" Андрій Ковальов.
"Беркут" зловив двох хлопців на Грушевського. Їх роздягли, били, обливали водою, а потім пустили голими бігти через барикади до Євромайдану зараз їх вдягли і лікують в приміщенні інституту української мови", - написав він.
Трохи згодом журналіст уточнив, що побитими "Беркутом" молодиками виявилися будівельники із Кіровограда. Вони "залишилися ночувати на будові - Музейний провулок, 2.
Туди увірвався "Беркут" і витяг хлопців з дому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter