"Беркут" спіймав двох хлопців побив їх і змусив бігти голими до Євромайдану

05:10, 20 січня 2014
Політика
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Бійці "Беркута" спіймали на Грушевського двох хлопців, побили їх, облили водою і   голими змусили бігти до Євромайдану

Про це на власній сторінці у Facebook  написав журналіст "5 каналу" Андрій Ковальов.

"Беркут" зловив двох хлопців на Грушевського. Їх роздягли, били, обливали водою, а потім пустили голими бігти через барикади до Євромайдану зараз їх вдягли і лікують в приміщенні інституту української мови", - написав він.

Трохи згодом журналіст уточнив, що  побитими "Беркутом" молодиками виявилися будівельники із Кіровограда. Вони "залишилися ночувати на будові - Музейний провулок, 2. 

Туди увірвався "Беркут" і витяг хлопців з дому.

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