"Беркут" спіймав двох хлопців побив їх і змусив бігти голими до Євромайдану

Про це на власній сторінці у Facebook написав журналіст "5 каналу" Андрій Ковальов.

"Беркут" зловив двох хлопців на Грушевського. Їх роздягли, били, обливали водою, а потім пустили голими бігти через барикади до Євромайдану зараз їх вдягли і лікують в приміщенні інституту української мови", - написав він.

Трохи згодом журналіст уточнив, що побитими "Беркутом" молодиками виявилися будівельники із Кіровограда. Вони "залишилися ночувати на будові - Музейний провулок, 2.

Туди увірвався "Беркут" і витяг хлопців з дому.