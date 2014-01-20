Лише примирення - шлях вперед - Глава МЗС Швеції

Про це йдеться у дописі на сайті мікроблогів Twitter глави шведської дипломатії: "Відкрита демократія та замирення є єдиним шляхом вперед для України. Репресії та насильство потоплять країну."

Раніше в іншому дописі на Twitter у неділю пан Більд закликав обидві сторони утриматись від насильства.