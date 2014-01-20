Лише примирення - шлях вперед - Глава МЗС Швеції

08:20, 20 січня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що лише примирення між сторонами політичного протистояння в Україні є шлязом вперед для держави, а репресії та насильствло "потоплять" Україну.

Карл Більдт

Про це йдеться у дописі на сайті мікроблогів Twitter глави шведської дипломатії: "Відкрита демократія та замирення  є єдиним шляхом вперед для України. Репресії та насильство потоплять країну."

Раніше в іншому дописі на Twitter у неділю пан Більд закликав обидві сторони утриматись від насильства. 

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