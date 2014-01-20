На Грушевського знаходяться вже близько 3 тис осіб

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники вигукують: “Київ, вставай!” і “Банду геть!”.

На вулиці Грушевського також присутні представники церкви.

Активно налаштовані демонстранти продовжують кидати в спецназівців камені і «коктейлі Молотова».

Читайте такожНа Грушевського протестуючі намагалися прорвати кордон спецназівців

Як повідомляв УНІАН, 19 січня близько 15.00 почалися зіткнення між протестуючими та правоохоронцями на вулиці Грушевського після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордом міліції в напрямку Будинку уряду і Верховної Ради.