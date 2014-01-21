В УДАРі попередили самовпевнену владу про "велику біду"

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив народний депутат від УДАРу Ростислав Павленко, пише Gazeta.ua.

На його переконання, спроби застосувати силовий метод чи ігнорувати вимоги громадян закінчаться трагедією для чинної влади.

"Зараз в руках влади вся відповідальність за те, що далі відбудеться з країною. Буде спроба ігнорувати чи силового придушення – це закінчиться великою бідою, тому що на кожен такий крок суспільство відповідатиме ще сильнішим кроком", - попередив Павленко.

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Парламентар нагадав, що внаслідок дій влади проти Майдану кількість протестувальників кожного разу тільки зростала.

"Побили дітей - вийшли батьки у кількості до 1 млн людей. Була спроба побити людей під судом – вийшло кількасот тисяч людей на Майдан", - зазначив він.

За його словами, самовпевненість влади, її хибне відчуття безкарності та абсолютне нерозуміння громадян можуть призвести до трагічних наслідків.

"Рівень підтримки органів внутрішніх справ становить менше 1%. Зараз найгірше ставлення влади до прав громадян. У неї немає розуміння, що вона є лише найманим працівником у громадян, а не господарем", - наголосив Павленко.

Водночас він вважає, що у можновладців ще є трохи часу, аби схаменутися.

"Будемо сподіватися, що не буде прийнято рішення про силовий варіант, тому що це закінчиться тим, що мільйони вийдуть на вулицю. І будемо сподіватися, що не буде продовжуватися спроба ігнорувати людей, бо тоді також говоритиме вулиця", - резюмував Павленко.