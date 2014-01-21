Огляд світових ЗМІ: успіхи провокаторів та катапульта, що не вистрілила

Британське видання The Guardian описує площу перед стадіоном Динамо (перетин Грушевського та Паркової алеї) як сцену руйнації, завалену камінням та іншими речами, які протестувальники та правоохоронці використовували як зброю.

Видання цитує одного з членів підрозділу самооборони на Майдані Незалежності: "Від самого початку битися йшли лише провокатори, але тепер з ними усі. Тепер надто пізно відступати".

Російські "Вести" відзначили неспроможність протестувальників подолати кордони міліцейського спецназу.

"До вечора штурм перетворився в облогу, нападники навіть спорудили катапульту і встановили її в 40 метрах від барикади, що розділяє міліцію і протестувальників... Але щось не склалося, і пекельна машина так і не вистрілила", - пише російський сайт.

The Washington Post пише, що частина опозиціонерів, які були лідерами протесту на Майдані, виступають проти насильницького повороту подій, керованого націоналістичними групами.

"Проте інші демонстранти неохоче аплодували ескалації конфлікту, оскільки не бачать інших можливих кроків після проштовхування урядом скандальнизх законів 16 січня", - пише американське видання.