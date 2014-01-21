США повинні ввести санкції проти Януковича - Freedom House

Про це Він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Я вважаю, що Сполучені Штати мусять активізувати свої дії. Віце-президент Джо Байден повинен подзвонити Президенту Януковичу і сказати йому, що якщо застосування сили не припиниться, то він очолить список людей, проти яких США накладуть санкції», - сказав Креймер.

На його думку, прийшов час не просто розглядати питання запровадження санкцій, але зробити це. «Санкції проти міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, депутатів, які ухвалили закони минулого тижня, які обмежують право громадян на волевиявлення, аж до самого Президента та його оточення. Сполучені Штати попереджали про наслідки у випадку застосування сили, прийшов час, щоб українська влада відповідала за свої дії», - відзначив президент Freedom House.

Він також вважає, що є необхідність призначення посланця США для посередництва у переговорах між опозицією і владою. «Я також вважаю важливим призначити спеціального високого рівня посланця, чи то сенатор МакКейн, чи сенатор Мерфі, чи сенатора Кардина, можливо, навіть ЄС може відправити Олександра Квасневського», - вважає Креймер.

Вину за те, що відбулось у Києві, він покладає на українську владу. «Я вважаю, що останні закони в комбінації з брутальним побиттям активістів та журналістів, які стають мішенню нападів, виконуючи свої професійні обов’язки, побиття Луценка, Чорновол, пересічних людей, які не згодні з діями влади, призвели до цієї кризи. Українці демонструють, що більше не будуть з цим миритися. Захід має стати на сторону тих, хто виступає проти антидемократичних дій Партії регіонів, Ради, вони повинні відповісти за свої дії», - сказав президент Freedom House.