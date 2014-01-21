У Львові поліграфічні підприємства відмовляються друкувати агітки Євромайдану

Про це повідомили УНІАН у прес-службі львівської Євромайдана.

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„Просимо львів'ян самостійно друкувати листівки та поширювати їх всіма можливими способами. Також на страйк 22 січня просимо самостійно розробити плакати з вимогами до влади”, - наголошується в тексті звернення львівських євромайданівців до жителів Львова.