У Львові поліграфічні підприємства відмовляються друкувати агітки Євромайдану
14:46, 21 січня 2014Політика
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Поліграфічні підприємства Львова відмовляються друкувати агітаційні листівки з інформацією про підготовку до загальноміського страйку, оскільки бояться переслідувань від органів державної влади, стверджують активісти.
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Про це повідомили УНІАН у прес-службі львівської Євромайдана.
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„Просимо львів'ян самостійно друкувати листівки та поширювати їх всіма можливими способами. Також на страйк 22 січня просимо самостійно розробити плакати з вимогами до влади”, - наголошується в тексті звернення львівських євромайданівців до жителів Львова.
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