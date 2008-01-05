Ющенко у Святвечір поїде до Ворохти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра планує відвідати зимовий дитячий табір у селищі Ворохта Івано-Франківської області, де відпочивають діти-сироти з усіх регіонів України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Зокрема, за даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО, який з 30 грудня перебуває на Прикарпатті, 6 січня, у Святвечір, має намір поспілкуватися з дітьми, вручити їм книги та інші необхідні речі, ознайомитися з умовами відпочинку.

Як зазначають в ОДА, у зимовому дитячому таборі у Ворохті вже традиційно на Різдвяні свята відпочивають діти-сироти з усіх регіонів України. Цього року в дитячому таборі «Україна» відпочинуть 135 вихованців шкіл-інтернатів. В таборі створені гарні умови для проживання і дозвілля дітей. Діти-сироти кататимуться на лижах на базі відомого туристичного комплексу «Буковель».

Окрім вихователів з навчальних закладів, дітьми опікуються й 15 волонтерів з Канади – переважно це молоді люди з української діаспори. Відпочинок сиріт буде насиченим та цікавим, запевняють в ОДА.

Цілодобово в дитячому таборі несе службу патрульний наряд міліціонерів. Враховуючи той факт, що мало не щодня діти їздитимуть на гірські схили туркомплексу «Буковель», УМВС в області закріпило за дитячим табором екіпаж Державтоінспекції, який з метою безпечного пересування супроводжуватиме подорожі.